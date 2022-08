Sei qui: Home » News » Corsa scudetto, Capello stupisce tutti: “Sono già come Milan e Juventus”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della prossima stagione, il cui inizio ormai dista meno di una settimana.

L’ex allenatore, ad oggi opinionista TV, ha voluto soffermarsi su chi sarà la vera favorita per la lotta scudetto. Nonostante il primo posto della scorsa stagione, Capello non pensa che sia il Milan di Pioli a partire favoriti. Davanti a tutti, in ‘netto vantaggio’ c’è l’Inter, solo dopo troviamo Milan e Juventus sullo stesso livello.

Una nota particolare va dedicata alla Roma, squadra che ha vinto il suo ultimo scudetto proprio con Capello alla guida. Secondo l’ex allenatore, i giallorossi avranno le loro chance da giocarsi. Grazie agli investimenti fatti dalla dirigenza, Mourinho avrà tutti i mezzo per competere a livelli elevati.

Queste le sue parole sulla lotta scudetto:

“La corsa scudetto? La Roma non si può più nascondere. Al momento, solo l’Inter è un passo davanti alle altre, ammesso che non vendano Skriniar e Dumfries, ma per il resto i giallorossi sono all’altezza della Juventus, che ha già i suoi problemi, e del Milan“.