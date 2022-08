De Ketelaere impressiona con il Milan: a sorpresa c’è il commento di De Bruyne!

Il suo arrivo a Milano si è fatto attendere a lungo in questa sessione estiva di calciomercato, ma le premesse perché possa diventare un punto fermo della squadra ci sono già tutte.

“Lui è un talento enorme, deve trovare ritmo e imparare a conoscere i compagni. Sono processi che richiedono un po’ di tempo, ma lui ha già fatto vedere qualità importanti ed è molto intelligente” ha detto non a caso Stefano Pioli sul nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere, dopo la vittoria dei rossoneri sul Bologna firmata dalle reti di Leao e Giroud.

Quello di ieri sera a San Siro, infatti, è stato un impatto notevole del centrocampista belga, anche autore dell’assist che ha mandato in porta il portoghese nel gol dell’1-0.

De Ketelaere Leao Milan

IL COMMENTO

Nella giornata di oggi, mentre assisteva al GP di Belgio, la stella del Manchester City Kevin De Bruyne è stato intercettato dai microfoni di Sky e ha commentato personalmente il trasferimento di De Ketelaere, suo connazionale, al Milan.

“Lui è un bravissimo giovane, ho giocato insieme a lui in nazionale e sono molto contento per lui. È un bel trasferimento, spero possa far bene e che ci possa aiutare nel Belgio” ha detto.

Gabriella Ricci