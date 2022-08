Milan, è il De Ketelaere-day: quando potrebbe esordire il belga

Sono passati quasi due mesi, ma finalmente possiamo dirlo: Charles De Ketelaere è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Lo scorso weekend, infatti, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno chiuso l’accordo con il Club Brugge per una cifra intorno ai 36 milioni di euro (bonus compresi).

Il trequartista belga, sarebbe dovuto arrivare già domenica a Milano, ma il suo arrivo è slittato di un giorno. Nulla di grave, il giocatore ha preferito aspettare che la squadra tornasse da Marsiglia per potersi unire a loro direttamente a Milanello una volta messa la firma sul contratto.

De Ketelaere Milan

Oggi, quindi, è il De Ketelaere-day, con il belga che atterrerà in giornata e svolgerà le visite mediche di rito. Da capire se l’idoneità sportiva e la firma sul contratto arriveranno già nella giornata odierna o se bisognerà aspettare un altro giorno.

In ogni caso, non dovrebbero esserci sorprese: la telenovela dell’estate è praticamente giunta al termine. De Ketelaere firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione (non 2.2 o 2.7 come si pensava inizialmente).

Il belga dovrebbe esordire nella gara del 6 agosto contro il Vicenza.

Vittorio Assenza