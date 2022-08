Arriva la decisione di Ballo-Touré sul suo futuro al Milan: la notizia

Il Milan si sta impegnando a chiudere il calciomercato nel miglior modo possibile e tra le trattative in corso vi è quella che riguarda Fodé Ballo-Touré.

Infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport il giocatore potrebbe dire addio al Milan nelle prossime ore.

Il terzino è in uscita dal Milan ed è stato cercato da varie squadre in questa sessione di calciomercato estiva ma il Galatasaray è la squadra che è stata scelta dal giocatore.

Il giocatore infatti avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento in Turchia.

Manca solo l’accordo tra Milan e Galatasaray, infatti i rossoneri non sembrano volersi spostare dai 5 milioni di richiesta base per il terzino.

Ballo-Touré decisione

Ballo-Touré vuole giocare in Turchia, quindi difficilmente la trattativa salterà.

Fodé Ballo-Touré è arrivato a Milano a luglio 2021 a parametro zero dall’As Monaco.

Per lui solo 12 partite, 10 in Serie A di cui 5 da titolare.

Le restanti presenze sono state collezionate dal terzino sinistro in Champions League.

Stagione che non è stata giocata al massimo dal giocatore ex PSG che ora vorrebbe far ripartire la propria carriera dalla Turchia.

Giacomo Pio Impastato