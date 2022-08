Dal Milan alla Serie B, nuova esperienza per il baby talento rossonero

Secondo quanto riporta Nicolò Schira sul suo account ufficiale Twitter, Sebastiano Desplaches si sta avvicinando sempre di più al trasferimento dal Milan al Vicenza.

Con l’ormai imminente partenza di Grandi, il club iberico ha la necessità di rinforzare la sua porta. Inizialmente l’identikit era quello di un profilo esperto, ma adesso si è passati ad una scelta per il futuro oltre che per il presente.

Desplanches Vicenza Milan

Futuro e presente della porta del Vicenza, dunque, potrebbero appartenere a Desplanches, giovane portiere della primavera del Milan. La dirigenza starebbe accelerando per un prestito secco o un prestito con riscatto e contro riscatto a favore dei rossoneri a cifre fissate.

È in arrivo dunque una nuova esperienza per quello che è stato il portiere titolare della primavera del Milan la passata stagione. Per lui l’anno scorso 24 presenze in campionato e 3 in Youth League. Il portiere italo-francese, alto 1,88m, fisico già ben strutturato, si sta facendo notare oltre che per un destro molto educato, anche per una grandissima reattività fra i pali e, dote non da poco, nella rapidità della discesa a terra nei tiri ravvicinati, qualità rara in ragazzi così alti. Da quando è arrivato in rossonero non si è mai fermato e con le partite in rossonero è arrivata anche la chiamata regolare con le nazionali giovanili italiane.

Alessio Nicolosi