Deulofeu sicuro: “Dobbiamo farlo contro il Milan. Mercato? Penso solo all’Udinese”

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Milan-Udinese, match inaugurale della nuova stagione di Serie A, l’ex rossonero Gerard Deulofeu si è espresso così sul match e sulle voci di mercato delle ultime settimane, relative ad un probabile trasferimento al Napoli:

Lo scorso anno, insieme alla Juventus, siete stati gli unici in grado di non perdere contro il Milan. Come vi siete preparati oggi?

“Noi dobbiamo mettere in campo l’idea di gioco dell’Udinese. I nostri avversari sanno come giochiamo. Stiamo lavorando duramente da tanti giorni, lo abbiamo fatto per tutto il ritiro. Oggi è arrivato il momento di mettere in pratica tutto quello che abbiamo provato in queste settimane”.

Continuerai a giocare con questa maglia per il resto della stagione?

“Si, la mia testa è qui con l’Udinese. Ho ancora due anni di contratto. Ho capito una cosa: nel calcio devi pensare all’oggi e non al domani. Quindi ora sono qui e sono concentrato a dare il massimo con la maglia dell’Udinese”.