Diallo in pole per la difesa, ma il Milan segue anche un altro difensore: le ultime

Ancora due settimane circa e poi si concluderà questa sessione estiva di calciomercato, mentre entrerà nel vivo la nuova stagione.

Il Milan, dopo aver acquistato i vari Origi, Adli e De Ketelaere, spera di completare la rosa con un difensore e un centrocampista.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, il giocatore sul quale i rossoneri hanno messo gli occhi è Abdou Diallo, del Pris Saint Germain, ma attenzione ai cambi di rotta.

Infatti, torna di moda il nome di Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte.

Getty Images, Evan N’Dicka

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera sta cercando di capire su chi puntare realmente.

Diallo piace molto, anche perché può giocare sia come centrale di difesa sia come terzino sinistro, ma piace anche N’Dicka che l’Eintracht, però, voleva vendere solamente a titolo definitivo.

Adesso la situazione è cambiata, visto che il difensore dei tedeschi non rinnoverà il proprio contratto in scadenza l’anno prossimo, e i piani del club campione dell’Europa League potrebbero cambiare con la possibilità di una cessione in saldo non più così remota.