Difesa Milan, il giocatore guadagna posizioni: resta un ostacolo

Daniele Miceli, dagli studi di Sportmediaset ha parlato di Calciomercato e lo ha fatto anche per quanto riguarda le intenzioni del Milan e si è soffermato su Abdou Diallo, difensore classe 1996 in uscita dal PSG

Le parole:

“Sta riguadagnando posizioni Diallo del PSG per la difesa del Milan. Il senegalese vuole minutaggio per arrivare in forma al Mondiale in Qatar. Il nodo della questione qui è l’ingaggio del giocatore dato che guadagna quasi 6 milioni a stagioni. L’alternativa è Tanganga del Tottenham. Anche lui vuole minutaggio e vuole delle risposte dagli Spurs. Il Tottneham vuole che chi prende Tanganga a fine stagione lo riscatti obbligatoriamente”.

Secondo il Corriere Della Sera quello che appare certo è che l’acquisto di un nuovo difensore è sicuramente una priorità in casa rossonera. Ad essere tornato è anche Simon Kjær che ieri sera ha preso parte all’amichevole Marsiglia-Milan 0-2, ma è comunque necessario un quarto centrale di un certo livello così da poter poi lasciar partire Matteo Gabbia in prestito alla Sampdoria per una stagione.

Tatiana Digirolamo