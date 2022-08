Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato Milan, individuato il rinforzo per la difesa: dalla Ligue 1!

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Origi e De Ketelaere in questa sessione, il Milan è pronto a regalare gli ultimi rinforzi a Stefano Pioli prima della fine del calciomercato.

Le priorità sono ben note e corrispondono a profili ideali per giocare al centro della difesa e del centrocampo, in modo da far rifiatare i titolarissimi.

Se per il centrocampo la situazione è ben più intricata, soprattutto dopo aver perso l’occasione Renato Sanches, per la difesa Maldini sta cercando di tracciare le priorità del club.

Calciomercato Milan Diallo

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la dirigenza avrebbe seriamente deciso di puntare su Abdou Diallo, difensore centrale classe ’96 in uscita dal PSG.

La trattativa dovrebbe potersi sbloccare dopo la data del 15 agosto quando, molto probabilmente, Nasser El-Khelaifi darà il via libera anche alla sua cessione in prestito con diritto di riscatto.

Non solo, perchè il club parigino sarebbe disposto anche a pagare una parte dell’oneroso ingaggio percepito dal senegalese.

Sembra sempre più defilata, invece, la pista che conduce a Japhet Tanganga, giovane difensore del Tottenham, su cui sarebbe piombata anche la Roma che è alla ricerca di un centrale difensivo.