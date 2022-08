Sei qui: Home » News » Diallo-Milan, contatti in corso: i nodi da sciogliere

Una volta completato il caso trequartista, Paolo Maldini e Ricky Massara sono pronti a fiondarsi sul difensore centrale. La pazza idea dell’estate in quel ruolo era Sven Botman, valutato circa 35 milioni di euro dal Lille, ma il Milan ha preferito temporeggiare e l’olandese si è accasato al Newcastle.

I nomi attuali sono quelli di Japhet Tanganga e Abdou Diallo. Il difensore inglese sembrava in cima al taccuino dei dirigenti rossoneri, ma dopo il recente inserimento della Roma nella trattativa, sembra che il senegalese sia passato ad essere la prima scelta.

Abdou Diallo PSG

Due trattative comunque difficili. Il Milan vorrebbe chiudere uno dei due in prestito con diritto di riscatto e, se il Tottenham era più propenso ad accettare la formula, non si può dire lo stesso del Paris Saint-Germain che vuole cederlo a titolo definitivo e chiede 15 milioni di euro.

I parigini lo acquistarono 3 anni fa dal Borussia Dortmund per 32 milioni di euro, ma il senegalese non ha reso come ci si aspettava. La scorsa stagione, ad esempio, ha collezionato soltanto 16 presenze, se consideriamo tutte le competizioni.

Vittorio Assenza