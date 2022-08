Occhio Milan, la Roma ti scippa l’obiettivo di mercato: il giocatore

Accostato già da tempo al Milan, Abdou Diallo, stando a quanto riporta Il Messaggero, sembra essere stato messo nel mirino dalla Roma che lo avrebbe individuato come obiettivo principale per rinforzare la difesa. Nonostante i rossoneri si siano mossi in anticipo per il giocatore del Paris Saint-Germain, la società giallorossa sembra intenzionata a fare un tentativo per scipparlo ad una papabile concorrente per la lotta al vertice.

Data la vasta concorrenza nel reparto, Diallo è finito inevitabilmente tra gli esuberi del club parigino. Ciò non toglie valore al giocatore che possiede tutte le carte in regola per mostrare il proprio valore, alla ricerca di riscatto. Roma e Milan alla finestra, pronte a cogliere l’occasione giusta.

Oltretutto, Maldini e Massara sono a lavoro su più fronti, alla ricerca di una quadra per quanto concerne l’operazione Onana che, nelle ultime ore, sembra aver riscontrato un intoppo. Il Bordeaux infatti non fa sconti e sembrerebbe quindi disposto a cedere il centrocampista esclusivamente a titolo definitivo. Questa soluzione non convince il Milan che starebbe già pensando ad un’alternativa: Raphael Onyedika. Quest’ultimo però sembra ancor più distante dal camerunense in ottica Milan.

