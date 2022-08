Donadoni: “Sarà l’anno di Leao e Tonali! Vi dico cosa penso di De Ketelaere”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato della prossima corsa scudetto e della filosofia rossonera sui giovani, esaltando in particolare Leao, Sandro Tonali e il nuovo acquisto Charles de Ketelaere.

“Per lo scudetto vedo un duello tra Inter e Milan, al momento sono le due squadre più pronte e più organizzate. Le altre mi sembra che debbano ancora sistemare qualcosa. Dopo aver dominato per tanti anni, la Juventus è andata incontro a qualche difficoltà e adesso sta cercando di trovare il giusto equilibrio. Ma deve registrarsi un po’ in tutti i reparti”.

Donadoni Leao Milan

“Aspetto la definitiva esplosione di Leao, che ha potenzialità incredibili, e guardo con attenzione Tonali“.

“De Ketelaere si cala bene nel progetto di Pioli? Direi di sì, anche se non bisogna pretendere subito la luna da un ragazzo appena sbarcato nel nostro campionato. Il Milan punta molto sul collettivo, sul gioco corale, sugli scambi di posizione, sul palleggio possibilmente fatto in verticale, e credo proprio che De Ketelaere sia utile in questo sistema. Pioli saprà trovargli la collocazione giusta, che può essere dietro la punta centrale, oppure sulla fascia. Ma, lo ripeto, lui è uno che svaria molto, non dà punti di riferimento agli avversari”.

Thomas Raiteri