Sorpresa Milan, contatti per il nuovo difensore: spesa da 15 milioni!

Il Milan continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico ha bisogno di almeno un altro difensore centrale, visto che l’addio di Alessio Romagnoli ha lasciato un vuoto nella retroguardia rossonera.

Tanti i calciatori accostato al Milan e finiti sui taccuini di Maldini e Massara. Da Tanganga del Tottenham passando per Kiwior dello Spezia. Eppure il nome giusto pare possa arrivare dalla Bundesliga. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, i rossoneri starebbero preparando un’offerta ufficiale da 15 milioni di euro per prelevare Evan N’Dicka dall’Eintracht Francoforte.

FOTO: Getty Images – N’Dicka Eintracht Francoforte

Calciomercato Milan, possibile offerta per N’Dicka dell’Eintracht Francoforte

Le notizie non si fermano qui. Infatti il giornale tedesco si spinge oltre rivelando di un contatto telefonico già avvenuto tra Maldini e lo stesso calciatore. A sorpresa, dunque, potrebbe essere N’Dicka il colpo per completare il reparto difensivo di Stefano Pioli. I rapporti con l’Eintracht sono inoltre ottimali: ricordiamo l’ultimo affare che ha visto Rebic approdare a Milano, con Hauge che invece fece il percorso inverso trasferendosi in Germania.

