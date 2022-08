La rivelazione del Campione del Mondo: “In passato ho avuto contatti con il Milan”

In queste ore sta andando in scena il “Fabregas day”, l’ex calciatore del Chelsea tra le altre ha sposato la causa Como. Il centrocampista che si è laureato per due volte campione d’Europa (2008 e 2012) ed una volta campione del Mondo (2010) con la Spagna, giocherà nella nostra Serie B.

La società ed i tifosi biancoazzurri sono in visibilio per l’arrivo del giocatore classe 1987. Nel corso della conferenza stampa di presentazione Fabregas ha detto di voler restare nella sua nuova squadra per poi apprendere i mezzi giusti per diventare allenatore.

Cesc Fabregas Como

Lo spagnolo ha poi rivelato un retroscena di mercato legato al Milan, ricorrente nella fattispecie all’anno 2016. Queste le sue dichiarazioni sui rossoneri: “Ho parlato con il Milan in passato, in particolare nel 2016, ma sono sempre stato bene nelle squadre in cui giocavo, sia quando ero a Londra che a Barcellona”.

Il club meneghino aveva quindi avviato dei contatti con il calciatore circa sei anni fa senza però trovare un riscontro positivo.