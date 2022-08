Formazioni ufficiali di Milan-Pergolettese: la scelta su De Ketelaere

Il Milan si appresta ad affrontare l’ultimo test di questo pre campionato. Dopo la netta vittoria per 6-1 contro il Vicenza, la squadra di Pioli fra pochi minuti affronterà a Milanello la Pergolettese, squadra militante in Serie C.

Come anticipato da Pioli stesso in conferenza stampa, il nuovo acquisto De Ketelaere avrà ampio spazio nella gara di oggi. Il talentino belga infatti agirà dal primo minuto, affiancato da Adli e Saelemakers, alle spalle di Lazetic.

Riposo dunque per Rebic che, dopo la prestazione monstre di ieri, partirà dalla panchina.

L’amichevole sarà a porte chiuse. Per i supporter rossoneri non ci sarà modo di seguire la partita. Bisognerà attendere gli highlights del match sui canali ufficiali del club.

Milan Pergolettese Formazioni

Queste le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo le due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo Toure’; Krunic, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Lazetic. All. Stefano Pioli.

PERGOLETTESE (3-5-2): Rubbi; Piccinini, Lucenti, Gabelli; Randazzo, Figoli, Tacchinardi, Vitalucci, Bozzuto; Corti, Volpe. All. Giovanni Mussa