Futuro Bakayoko, quale è il club più interessato ad acquistarlo

Il Milan tra le più attive in questi ultimi giorni di mercato. Nelle battute finali l’obiettivo dichiarato è quello di portare alla corte di Stefano Pioli un centrocampista per infoltire la mediana dopo la partenza di Franck Kessiè.

Non solo operazioni in entrata per gli uomini mercati rossoneri. Dalla Premier arrivano gradimenti nei confronti di Tiemouè Bakayoko.

Bakayoko-Milan-Serie A

L’ex Napoli non rientra da tempo nei piani del proprio allenatore, già nella passata stagione il minutaggio è stato risicato e la sensazione è che, in questo campionato, i pochi minuti potrebbero azzerarsi completamente.

Francese messo alla porta che è quindi in cerca di sistemazione. Secondo le indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport sarebbe il Nottingham Forest la squadra più interessata al mediano rossonero, la società inglese ha chiesto informazioni e sono partiti i primi sondaggi sulla fattibilità della trattativa.

In realtà non mancano gli estimatori del calciatore, diversi club di Liga hanno sondato il terreno ma, nessuna richiesta ufficiale, attualmente, è arrivata alla società lombarda.

Giuseppe Bondi