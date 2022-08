Sei qui: Home » News » Futuro in bilico per Bakayoko: un club di Serie A ci prova!

Il futuro di Tiémoué Bakayoko sembra sempre più lontano da Milano. Il mediano francese, nonostante sia legato ai rossoneri fino a giugno 2023, non rientra nei piani della società, che vorrebbe liberarsene il prima possibile.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sono stati aumentati i contatti con il Monza, club in cerca di un profilo proprio in quella fascia di campo. Adriano Galliani avrebbe selezionato anche William Carvalho tra i possibili pretendenti, ma al momento il francese del Milan è in netto vantaggio.

Bakayoko Monza Milan

Prima però bisognerà attendere il via libera per Nicolò Rovella, in arrivo dalla Juventus con la formula del prestito. Solo dopo l’ufficialità di questa operazione allora il Monza potrà fare all in su Bakayoko.

Del resto le squadre dirette da Adriano Galliani sono abituate ad ultimi giorni di mercato infuocati e questo Monza non sarà un’eccezione. Il direttore sportivo brianzolo provare a fare il possibile per migliorare una squadra che ha iniziato la nuova stagione con il piglio sbagliato, perdendo tre partite su tre.