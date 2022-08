Galliani a sorpresa: l’ha detto sul Milan e Berlusconi

Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan per circa 30 anni, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del rapporto di Silvio Berlusconi e i rossoneri:

“Se il presidente Berlusconi è distratto dalla campagna elettorale? In questo momento pensa solo alle elezioni e al Monza, ma non so se in quest’ordine perché è diventato supertifoso del Monza. Ama sempre il Milan, ma ora il Monza è entrato nel suo cuore“. Adriano Galliani

Parole d’amore per il loro Milan, con cui hanno vinto insieme una trentina di trofei.

I due dirigenti hanno cominciato un progetto molto intrigante con il Monza, arrivato in Serie A dopo 110 anni per la prima volta nella sua storia.

Per la massima serie, i due hanno imbastito una squadra con i fiocchi, con grandi acquisti quali Cragno, Sensi, Pessina, Caprari, accompagnati da giovani di grande prospettiva come Carboni e Birindelli. Imminente, ormai, l’arrivo di Andrea Petagna dal Napoli per una cifra vicina al milione e un diritto di riscatto fissato sui 15.

