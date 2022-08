Giroud suona la carica: “Sono pronto, ho un solo obiettivo contro il Bologna!”

Intervenuto per presentare il match incombente contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di MilanTV chiarendo quali sono le sue attuali condizioni fisiche e fissando gli obiettivi della stagione.

Giroud Milan Bologna

LE DICHIARAZIONI

“Penso che abbiamo lavorato bene e tanto nella pre-season. Abbiamo fatto bene nelle amichevoli. Tutta la squadra è pronta a giocare le tante partite che ci saranno prima del Mondiale. La stagione dopo lo Scudetto è più difficile perché le squadre – Juventus, Inter, Roma e Napoli – si sono rinforzate e ci aspettano. Ma i giocatori giovani che abbiamo – come Charles, Yacine e Divock – hanno la giusta mentalità per aiutare la squadra. Hanno qualità diverse che ci potranno aiutare. L’ultima partita che ho giocato è stata a Marsiglia. Da quella partita ho giocato 20-30′ minuti anche perché ero infortunato. Avevo bisogno di tempo per rientrare dopo il problema ai flessori. Ora mi sento molto bene e sono carico per segnare il primo gol della stagione. Abbiamo iniziato bene contro l’Udinese ed il punto a Bergamo alla fine non è brutto, anche se volevamo vincere. Abbiamo approcciato meglio contro l’Atalanta rispetto alla partita con l’Udinese. Ci sono cose da imparare, ora l’importante è vincere questo weekend per continuare la corsa allo scudetto“.