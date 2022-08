Giroud: “Contento per i novanta minuti. Origi? La sua presenza è una cosa buona”

Il Milan vince e vola in vetta alla classifica a quota sette punti. Dopo il pari con l’Atalanta i rossoneri, dunque, rialzano la testa e tornano a vincere grazie alle reti di Leao e Giroud, ottimo il debutto anche di De Ketelaere.

A commentare il match, ai microfoni di Sky, è stato proprio l’attaccante francese Oliver Giroud.

Giroud, Milan, Intervista

Di seguito le parole dell’attaccante rossonero:

“Abbiamo fatto le corse per gli altri, sono molto felice di aver fatto tutta la partita, avevo bisogno di questo fisicamente e anche di tornare al gol. Penso che tutto non è perfetto ma siamo fiduciosi perché abbiamo diverse qualità davanti e abbiamo un po’ più di tempo per lavorare e trovarci meglio sul campo. Origi? Viene da infortunio, adesso si sente bene e con lui c’è ancora più competizione, in tutte le squadre in cui ho giocato c’era competizione, è una cosa molto buona”

Inoltre a Dazn ha commentato così:

“L’ultima volta che ho giocato la partita per intero è stato quattro settimane fa contro il Marsiglia, avevo bisogno di giocare ma alla fine ero morto. Sono felice di aver fatto gol e aver aiutato la squadra. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato contro una bella squadra, ma il secondo gol ci ha fatto bene”.

“Come dico sempre, tutti i giorni hai bisogno di ricominciare il lavoro. Prendiamo le partite una alla volta. Siamo a 19 partite senza sconfitta e ora dobbiamo continuare con questo spirito di squadra e dare il massimo. Siamo cinque squadre per lo Scudetto, siamo lì ma è solo l’inizio”