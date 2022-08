Infortunio Ibra, c’è la novità dopo la visita!

A fine Maggio del 2022 prima della fine della stagione il Milan con un comunicato ufficiale rendeva pubblico il motivo per cui Ibrahimovic si era trovato così in difficoltà nelle ultime settimane di stagione e il giocatore stesso aveva poi dichiarato:

“Negli ultimi 6 mesi ho giocato senza il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ginocchio gonfio da sei mesi. Un dolore atroce ogni giorno per sei mesi. Per sei mesi ho dormito appena a causa del dolore. Non ho mai sofferto cosi tanto in campo e fuori”.

Ibra Infortunio Novità

Oggi dopo alcuni mesi e un’estata passata a cercare di rimettersi in forma il prima possibile, Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet, famoso chirurgo che ha operato il giocatore al ginocchio sinistro per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.



Il controllo, a tre mesi dall’intervento chirurgico del ginocchio sinistro, è andato bene e questa non può che essere un’ottima notizia per Pioli e tutto l’ambiente rossonero, perchè si sa Zlatan è un leader e il Milan per puntare a riconfermarsi Campione D’Italia avrà bisogno anche di lui.

Lo svedese nonostante la buona notizia dovrà continuare il suo percorso riabilitativo come da programma e fare le cose seguendo un piano medico accurato per evitare eventuali ricadute nel corso della stagione.

Tatiana Digirolamo