Ibra rassicura i tifosi del Milan : “Come sto? Vi rispondo così”

Intercettato da Sportitalia in zona Repubblica a Milano, Zlatan Ibrahimovic ha risposto ad una domanda sulla sua condizione post operazione al ginocchio. Lo svedese è fermo da inizio anno a causa di un infortunio al legamento crociato.

Ibra si è sottoposto qualche settimana fa ad un’artroscopia, programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

Ibrahimovic Milan Infortunio

Dopo il rinnovo di contratto a cifre contenute, Ibra è pronto a tornare sul campo da gioco ed aiutare il Milan a difendere il Tricolore. Lo svedese sta, in questi giorni, sostenendo il periodo di riabilitazione a Milanello.

Alla domanda effettuata dai giornalisti di Sportitalia, Ibra ha rassicurato i tifosi sul proprio stato di forma, spiegando di essere addirittura più in forma di prima. Questo sarà da verificare, ma intanto lo svedese non ha perso l’occasione per confermarsi un giocatore dalla mentalità vincente e tenace:

“Come sto? Al top, sono più forte di prima“

Alessio Dambra