Ibrahimovic, l’annuncio di Pioli: la data del ritorno a Milanello

Mentre Maldini e Massara continuano a costruire la rosa del Milan del futuro, nessuno ha mai dimenticato Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese, operatosi a giugno al ginocchio sinistro, ha già dato il via al percorso riabilitativo per tornare in campo nel 2023. Poco più di due settimane fa è arrivato anche l’annuncio ufficiale del suo rinnovo con i rossoneri ancora per un altro anno. Insomma, Ibrahimovic, 41 anni ad ottobre, non ha alcuna intenzione di dire basta.

Ibrahimovic Pioli Milan

Pioli lo aspetta, perché nonostante Giroud ed il neo arrivato Origi, Ibra è sempre Ibra, e quando è in campo fa sempre la differenza. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero ha annunciato quando lo svedese tornerà a Milanello:

“Zlatan non c’è ma c’è, perché è sempre in contatto con tutti. È un campione che può ancora fare la differenza: prima deve stare bene, nel finale della scorsa stagione ha fatto dei sacrifici pazzeschi. La gente non lo sa, ma poteva allenarsi solo un quarto d’ora. Ha tecnica e intelligenza superiori ma soprattutto ha ancora tanta fame. Da metà agosto sarà a Milanello per portare avanti il suo percorso”