Milan, novità per Ibrahimovic: succederà dalla prossima stagione!

La storia d’amore tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan continua, e va pure a gonfie vele. Lo svedese è tornato in questi giorni a Milano: tappa a Milanello dove ha salutato i compagni di squadra e conosciuto i nuovi arrivati. La stretta di mano a Charles de Ketelaere sa tanto di passaggio di consegna: dal leader al rookie, dal campione alla promessa.

Tutto bellissimo e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è anche una novità. Da settembre, infatti, Ibra tornerà stabilmente in Italia, ma questa volta sarà insieme alla propria famiglia – la moglie Helena e i due figli Maximilian e Vincent, che vestiranno la maglia rossonera nelle giovanili e si alleneranno al Vismara.

Ibrahimovic Milan Famiglia

Niente più nostalgia né lontananza, duri avversari da affrontare perfino per un campione come Zlatan. “Quando sono in Italia mi mancano i miei figli in Svezia, quando sono in Svezia mi mancano i miei 25 figli in Italia” – così aveva raccontato.

Ora, Ibra continua le cure: l’obiettivo è tornare in campo per l’inizio del 2023. Pioli lo aspetta e non vede l’ora di riaverlo a disposizione: “Zlatan può ancora tanto. E’ un campione che l’anno scorso, allenandosi pochissimo, ha fatto uno sforzo incredibile per stare con noi. Può continuare a fare la differenza perché è un giocatore di tecnica e intelligenza superiore ma soprattutto ha ancora tanta fame”.

Thomas Raiteri