Idee chiare per Pioli: “Adli e De Ketelaere? Potranno farlo insieme!”

Alla vigilia della prima sfida di campionato con l’Udinese, Stefano Pioli ha svolto la classica conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in sala. Il tecnico rossonero ha fatto il punto generale della situazione, soffermandosi anche sui nuovi acquisti e sul loro ambientamento.

Adli e De Ketelaere in particolare sembra abbiano stregato Stefano Pioli. Tanti gli elogi fatti nel corso della conferenza stampa, per caricarli ancora di più in vista dell’esordio davanti ai 70 mila spettatori di San Siro.

Queste le sue parole:

SULL’ATTACCO DEL MILAN: “I nuovi arrivati mi hanno dato delle impressioni molto positive, belle caratteristiche e belle qualità. Abbiamo potenziato quel reparto. Rebic e Giroud stanno bene, sono tutti disponibili per domani tranne Tonali alle prese con un affaticamento. Origi mi sta facendo vedere le qualità di un attaccante completo: ci darà grandi soddisfazioni, molto voglioso e intelligente, così come De Ketalaere e Adli. Sono molto contento“.

DE KETELAERE E ADLI POSSONO GIOCARE INSIEME? “Sì, assolutamente sì. Giocatori come loro possono farlo senza problemi”.