Il Milan non molla Tanganga, il Tottenham fa una richiesta precisa: i dettagli

Non solo obiettivi in centrocampo per i rossoneri. Infatti, l’idea è quella di mettere mano anche in difesa.

Nonostante la sicurezza Tomori, l’esplosione come centrale di Kalulu e il ritorno imminente di Kjaer, mister Pioli vorrebbe un altro centrale in vista della prossima stagione e tra gli obiettivi principali c’è Japhet Tanganga.

Getty Images, Japhet Tanganga

Il Milan spera di acquistarlo e di non farselo sfuggire come già successo con i vari Botman e Renato Sanches, ma ha pronta anche un’alternativa, ossia, Diallo del Paris Saint Germain.

Per Tanganga, comunque, il Tottenham ha le idee chiare. Infatti, come riportato stamattina da Tuttosport, le pretese degli Spurs sono importanti.

Gli inglesi chiedono un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Un po’ troppo, probabilmente, per la dirigenza rossonera, ma a giorni si saprà sicuramente di più.

La nuova stagione è alle porte, il Milan vuole difendere lo scudetto vinto e vuole far bene anche in Europa, dunque, c’è bisogno di una rosa all’altezza.