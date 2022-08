Il Milan può sorridere: un titolare verso il recupero!

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla rosa del Milan, tra indisponibili e a disposizione. Con Tonali ancora acciaccato, i tifosi milanisti e Stefano Pioli possono tornare a sorridere, il fiore all’occhiello del mercato rossonero Divock Origi vicinissimo al rientro a pieno regime. L’attaccante belga è già sceso in campo per una manciata di minuti contro l’Udinese, ingresso che gli ha permesso di stabilire un nuovo record.

Origi Milan Serie A

Il nuovo attaccante belga rossonero appare sempre più in condizione, specialmente dopo i suoi primi minuti con i compagni di squadra contro l’Udinese. L’ex calciatore del Liverpool, campione d’Europa con i reds nel 2019 da assoluto protagonista è destinato a vedere aumentare i suoi minuti sul rettangolo di gioco nelle prossime partite. Un’altra curiosità che riguarda Origi è che entrando in campo contro l’Udinese è diventato il millesimo giocatore rossonero nella storia del Diavolo a entrare in campo. I tifosi milanisti non vedono l’ora di esultare ai suoi gol ma intanto Origi scrive la storia del club, pur non segnando.