Il Milan sta chiudendo per Onana: i dettagli dell’affare

Intervenuto, come di consueto, in diretta su Sky Sport a “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan, soffermandosi in particolar modo sul centrocampo. Queste le parole dell’esperto di mercato:

“La novità delle ultime ore è che il Milan sta avanzando in maniera importante per Jean Onana, centrocampista del Bordeaux. Il calciatore, infatti, questa sera non era né in campo, né in panchina nella sfida valida per la quarta giornata di Ligue 2 contro il Grenoble. Inoltre, domani gli agenti del classe 2000 saranno a Bordeaux per provare a chiudere subito l’operazione.

Milan, Bordeaux, Onana

La dirigenza rossonera è intenzionata a proporre un prestito con diritto di riscatto, oppure, in alternativa, potrebbe spingersi ad offrire 5 milioni di euro, bonus inclusi, per acquistare il giocatore subito.

La richiesta dei francesi si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma potrebbero comunque accettare l’offerta rossonera visto che hanno difficoltà a tesserare alcuni calciatori in entrata, proprio come il Barcellona.

In questo momento in casa Milan c’è fiducia per la buona riuscita dell’affare. Qualora il colpo non dovesse essere messo a segno, l’alternativa principale rimane Aster Vranckx del Wolfsburg”.