Il parere dell'esperto sui troppi infortuni in Serie A: le parole

La Serie A è iniziata da poco e il numero di infortuni nelle prime due giornate è uno dei più elevati degli ultimi anni. A farne le spese diversi calciatori tra cui il milanista Tonali, i romanisti Zaniolo e Wjinaldum e gli juventini Pogba e Di Maria.

A tal riguardo il medico ortopedico presso l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano Matteo Vitali ha provato a spiegare il perché ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Gli infortuni più frequenti nel calcio professionistico a inizio stagione sono infiammazioni, sollecitazioni e lesioni muscolari. Questo perché si viene da un periodo di preparazione molto intensa e un inizio dell’attività molto rapido e il rischio è non avere pronte le strutture per un carico sportivo idoneo.

Soprattutto quest’anno, vista la preparazione ridotta causa Mondiale, le sollecitazioni saranno maggiori e i tempi di preparazione sono stati ridotti.

Quindi il rischio di avere delle infiammazioni acute, delle lesioni, è maggiore rispetto agli altri anni perché non si è potuta spalmare la preparazione in 5-6 settimane, ma i club sono stati costretti a farla in un mese. Questo espone i calciatori a un maggiore rischio di infortuni”.