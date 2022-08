Il retroscena di mercato su Theo preoccupa i tifosi: la posizione del Milan

Nuova stagione, stesso Theo Hernandez. Il terzino francese ha iniziato il nuovo campionato in maniera sensazionale: contro l’Udinese ha regalato prova sontuosa. Come se non bastasse, Theo ha siglato anche il gol del momentaneo 1-1, che l’ha fatto salire a quota 19 reti in 99 partite di Serie A.

Numeri importanti, che confermano la crescita di un terzino diventato nel giro di due anni uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Reduce dalla vittoria dello scudetto con il Milan, Theo ha giurato fedeltà alla società che gli ha dato fiducia, spendendo 20 milioni ai tempi in cui militava, ma non giocava, nel Real Madrid.

Theo Milan Calciomercato

Theo considera il Milan una seconda pelle, come ammesso candidamente dopo la firma sul rinnovo fino al 2026: “È vero che c’erano tante squadra che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e di rimanere qua”. Su di lui, quest’estate, avevano messo gli occhi Manchester City, Paris Saint-Germain e soprattutto Chelsea. La risposta è sempre stata la stessa, “Theo non è in vendita”.

Alessio Dambra