Sei qui: Home » News » Kalulu: “Orgoglioso di far parte di questa squadra, ho un obiettivo!”

Dopo l’ennesima, eccellente partita giocata nella vittoria contro il Bologna, Pierre Kalulu è stato intervistato da Sky Sport. Il difensore rossonero ha parlato in particolare della sua crescita da quando è arrivato al Milan fino alla titolarità:

“Sono un tipo di giocatore ‘europeo’? Sì, dalle giovanili ho sempre giocato contro certe squadre, sono cresciuto così. Questo modo di giocare l’ho sempre avuto, e ora che gioco di più si vede anche di più. Fare tante partite di fila ti aiuta tanto per la fiducia, e i risultati poi si vedono sul campo.

Nazionale maggiore? Quando hai già la fortuna di giocare in una squadra con il Milan devi fare di tutto per dimostrare il tuo valore e far vedere quanto sei forte. Sappiamo che quando giochi bene la nazionale diventa un obiettivo.

Il Milan mi ha dato fiducia prendendomi quando giocavo nelle giovanili del Lione, poi ho avuto un periodo per adattarmi al nuovo ambiente e adesso sono molto orgoglioso di essere titolare e di far parte di questa squadra che vince.

L’occasione da gol? Dopo il recupero palla ho fatto una grande corsa, De Ketelaere mi ha messo una grande palla ma in velocità ho sbagliato”.