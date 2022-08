Kessiè può liberarsi dal Barcellona, spunta l’incredibile retroscena sulla clausola

A quanto pare ci sono problemi in casa Barcellona, soprattutto per i nuovi acquisti Christensen e Kessié.

A quanto pare la società spagnola non avrebbe ancora tesserato tutti i nuovi giocatori a causa di problemi con la Liga, quindi i due dei nuovi acquisti potrebbero decidere di andare via e di lasciare subito il club catalano.

Secondo quanto riportato da Espn vi sarebbe una clausola che permetterebbe ad Andreas Christensen e Franck Kessie di liberarsi gratuitamente dal club spagnolo, nel caso il Barcellona non fosse in grado di tesserarli entro sabato 13 agosto, data dell’esordio in Liga contro il Rayo Vallecano.

Kessiè, Barcellona

Il Barcellona deve cercare di risolvere la situazione nei prossimi giorni altrimenti non potrà tesserare alcuni calciatori che ha acquistato quest’estate, compreso Lewandowski. Il polacco però insieme a Raphinha e Koundé sono stati acquistati da altre squadre e quindi non possono andare via, diverso per Andreas Christensen e Franck Kessié, giocatori che sono stati presi a costo zero.

La scadenza e limite massimo per il tesseramento è fissata per la fine del mese di agosto; motivo per il quale, nel peggiore dei casi, la dirigenza blaugrana si metterebbe direttamente in contatto con i procuratori di entrambi i giocatori per evitare un esito che avrebbe dell’incredibile.

Tatiana Digirolamo