Non c’è accordo con il West Ham: il gioiello dello Spezia può finire al Milan!

Il Milan è come sempre molto attento alle dinamiche di calciomercato, soprattutto per quel che riguarda giovani di qualità. Uno dei giocatori monitorato dalla dirigenza rossonera gioca in Serie A e più precisamente allo Spezia.

Si tratta di Jakub Kiwior, difensore classe 2000 già segnalato dagli scout milanisti a Maldini e Massara. Il centrale polacco, che fa parte anche del giro della Nazionale, ha iniziato benissimo la stagione giocando in Coppa Italia contro il Como e poi in campionato contro l’Empoli, offrendo due ottime prestazioni. Il modo migliore per prepararsi in vista del Mondiale in Qatar.

FOTO: Getty – Jakub Kiwior Spezia Calcio

Calciomercato Milan: Maldini monitora Kiwior dello Spezia

Kiwior è un calciatore molto apprezzato dal Milan. Gioca prevalentemente sul centro-sinistra della coppia di difesa, essendo un mancino naturale. Le sue qualità, però, non sono rimaste inosservate, tant’è che anche all’estero si sono accorti del suo talento. In particolare – riporta tuttomercatoweb.com – il West Ham si è interessante parecchio, presentando anche un’offerta ufficiale allo Spezia.

Il club londinese ha messo sul piatto 12 milioni di euro, ma per ora la trattativa non è decollata. Soprattutto perché lo Spezia non vuole perderlo subito. I liguri, infatti, sono anche disposti a cedere il ragazzo, ma a patto che resti in prestito per una stagione. Al momento, invece, gli Hammers vorrebbero portarlo subito a Londra e questo aspetto ha dato una frenata al trasferimento.

Gabriella Ricci