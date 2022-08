Kjaer carico: “Ora voglio solo giocare”, poi la frecciata a Juventus ed Inter

Dopo un lungo stop dovuto al brutto infortunio dello scorso dicembre, Simon Kjaer è carico e pronto a dare il suo apporto al Milan in vista della nuova stagione che è ormai alle porte.

Il difensore, intervistato da Sportweek (l’intervista completa sarà pubblicata domani con l’uscita della rivista in edicola), settimanale in uscita con la Gazzetta dello Sport, si è espresso così in merito alla sua condizione fisica:

Kjaer, Juventus, Inter

“Ho fatto l’eremita, mi sono isolato da tutto e da tutti, ma ora voglio solo giocare, a partire dal prossimo derby…”.

Il centrale danese si è poi espresso in merito al campionato di Serie A che sta per ricominciare. Queste le sue parole:

“I pronostici ci danno dietro a Juve e Inter. Capisco chi la pensa così, dato che le avversarie sono state molto aggressive sul mercato. Ma anche la stagione passata non ci davano per favoriti, e poi sappiamo tutti com’è andata… E comunque sono convinto che possiamo ancora crescere”.