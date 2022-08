Kluivert sullo scudetto: “Ci sono quattro club sullo stesso livello!”, poi la risposta su Ibra

Intervenuto in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Patrick Kluivert ha commentato quella che potrebbe essere la nuova lotta scudetto per la prossima stagione.

L’ex attaccante rossonero ha poi speso due parole per quanto concerne la situazione di Zlatan Ibrahimovic, attualmente alle prese con la riabilitazione al ginocchio.

LE DICHIARAZIONI

SULLO SCUDETTO – “Bisognerà vedere qualche partita vera, non le amichevoli. Milan, Inter, Juve e Roma mi sembrano sullo stesso livello. L’Atalanta è stato un bel caso a livello europeo, ora c’è da aspettare per giudicare il futuro“.

Ibrahimovic Kluivert Milan

SU IBRA – “Se Zlatan se la sente, non vedo perché non dovrebbe continuare. E’ un vincente, un leader, parla con i giovani, è un personaggio e nella storia del calcio ha già dimostrato tanto. All’Ajax è bello giocare per un attaccante, ma ci sono tante storie da valutare e Ibra ha avuto successo dappertutto. Come me ha giocato con Ajax, Milan, Barcellona. Abbiamo qualcosa in comune, sa? Ma lui ha avuto una carriera più lunga. È un professionista esemplare e soprattutto capisce di calcio. Non vedo perché dovrebbe smettere se si sente bene. L’età è solo un numero sui documenti“.