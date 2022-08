Lazetic ha deciso il suo futuro: la risposta del Milan!

Lazetic rimarrà al Milan, deciso il suo futuro.

Marko Lazetic era stato l’acquisto della scorsa sessione invernale di calciomercato da parte del duo Massara–Maldini. L’attaccante non ha però mai trovato spazio nella scacchiera di Stefano Pioli.

Il minutaggio inesistente riservatogli dal tecnico aveva messo il serbo con le spalle al muro e la valigia in mano. La partenza del ragazzo era data per scontata, ma nel mercato cambia tutto.

Lazovic

La novità è che il 18enne resterà a Milanello. Il serbo non sarebbe stato entusiasta di cambiare aria e avrebbe chiesto al club di trovare spazio per dimostrare il proprio valore. Pronta la risposta dei rossoneri che gli hanno proposto un ruolo da protagonista nella squadra primavera guidata da Ignazio Abate.

Questa la prossima destinazione del serbo che, accettando la proposta del club, militerà nella primavera del Milan la prossima stagione. Un rinforzo a costo zero per Abate che, per la prossima stagione, potrà contare su uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo.

Giuseppe Bondi