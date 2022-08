Lazetic, il Milan ha deciso: sul suo futuro

Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004, è stato l’autore di una doppietta durante l’amichevole contro la Pergolettese, dimostrando a tutti le sue potenzialità fisiche e tecniche e riuscendosi a mettere in luce durante la fase di preparazione del Milan.

Lazetic era piaciuto fortemente a Massara, che nel gennaio scorso l’ha portato al Milan dalla Stella Rossa.

Per un 2004 con le sue potenzialità però ci vuole continuità, cosa che il Milan purtroppo non può offrirgli con certezza, però i rossoneri credono nel giocatore per il futuro.

Lazetic Milan Futuro

L’idea della società, condivisa con lo staff tecnico, è infatti quella di trovare al giovane una destinazione, in prestito, dove possa trovare spazio per crescere.

L’Empoli sembrava aver avuto la meglio, poi però si sono presentati i problemi fisici di Origi e di conseguenza l’operazione è stata rimandata, ma i toscani, nel frattempo però, hanno chiuso per Lammers.

I rossoneri hanno deciso quindi che Marko lascerà Milanello appena Divock tornerà nelle giuste condizioni fisiche dopo l’infortunio.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Torino sarebbe molto interessato al giovane giocatore.

Tatiana Digirolamo