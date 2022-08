L’ex allenatore: “Il Milan avrà un vantaggio la prossima stagione!”, poi la risposta su De Ketelaere

Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione, consapevole di un gruppo ancora più unito, considerando la vittoria del campionato.

A parlare dei rossoneri, oggi, ci pensa l’ex allenatore Alberto Zaccheroni, tramite un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Getty Images, Alberto Zaccheroni

Le parole

Sulla squadra: “Come dice giustamente Pioli questo è un gruppo, per età, a inizio ciclo. Ma allo stesso tempo è una squadra che ha già vinto e che con un anno in più di esperienza potrà avere

consapevolezze maggiori. Penso ai ragazzi: Kalulu crescerà, anche se ha già fatto divinamente bene, così come i big Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, lo stesso Leao. Sono tutti in rampa di lancio“.



Su Leao: “Può migliorare nello scegliere i momenti nei quali incidere. Rafa è un talento che va lasciato libero di esprimersi. Come molti degli altri giovani rossoneri: la loro forza è nell’essere sbarazzini, incoscienti. Aver conservato la stessa squadra è un vantaggio: in più Pioli riesce comunque ad aggiungere imprevedibilità, a trovare soluzioni nuove per stupire sempre”.



Su De Ketelaere e Adli: “Mi parlano benissimo di loro, e poi guardo i precedenti: le scelte tecniche, con Maldini al vertice, sono state tutte indovinate. Qualcuno era scettico su Kalulu e Tomori, e si è dovuto ricredere. Hanno una rosa strutturata, con possibilità di rotazioni. Ritrovano Kjaer, hanno alternative. Il problema, anche l’anno prossimo, ce l’avranno gli altri“.