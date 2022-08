L’ex calciatore esalta il Milan: “Hanno la consapevolezza di una cosa”

L’ex calciatore e adesso procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della sfida tra Atalanta e Milan. Quest’ultima andrà in scena domenica al Gewiss Stadium, le sue parole:

“Atalanta-Milan arriva in un momento storico diametralmente opposto rispetto a qualche anno fa. Vedo una squadra di Pioli consapevole di essere forte, non mi aspettavo un allenatore così determinante e determinato. Gasperini attraversa un momento particolare, di profondi cambiamenti e ricostruzioni. Sa che dovrà agire a suo modo per dare un’impronta a questa squadra e il Gasp è bravo a rifondare. Siamo stati abituati bene, adesso ha una fisionomia importante e che non va sottovalutata“.

Pioli

Mister Stefano Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per la gara contro la Dea. In campo scenderò la stessa formazione che ha giocato e vinto contro l’Udinese, ma con una variante: al posto di Rade Krunic ci sarà Sandro Tonali, che recupera dal piccolo infortunio rimediato durante il pre campionato.

Di seguito le probabili formazioni del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.