L’ex compagno incensa De Ketelaere: “È sempre riuscito a farlo”

Dopo una lunga e complessa trattativa, lo scorso 29 luglio è stato definito il trasferimento di Charles De Ketelaere, approdato al Milan dopo un’intesa trovata a 32 milioni di euro più bonus.

Con addosso la maglia numero 90, l’attaccante belga si prepara adesso a cominciare una nuova stagione con i rossoneri, che sabato alle 18:30 sfideranno l’Udinese in casa nel match inaugurale del campionato, dopo la vittoria dello scudetto dello scorso maggio.

De Ketelaere Calciomercato Milan

IL COMMENTO

Proprio sul neo acquisto del Milan si è espresso un suo ex compagno di squadra, attaccante della Cremonese, David Okereke, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

“Sono molto contento per Charles perché è un bravissimo ragazzo e un calciatore già maturo per la sua età. All’inizio al Milan non sarà semplice, sia per la lingua sia per lo stile di gioco italiano, ma sono sicuro che farà bene” ha detto.

“In allenamento Charles ha sempre dimostrato di possedere una grande capacità di trovare gli spazi e fornire assist anche quando nessuno altro vede il passaggio” ha poi aggiunto.

Gabriella Ricci