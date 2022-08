LIVE – La prima giornata di De Ketelaere a Milano!

La telenovela dell’estate del Milan è finalmente finita. Oggi, infatti, è il De Ketelaere-day, il giorno in cui il belga diverrà a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. Da alcuni dettagli emersi nelle ultime ore, la trattativa infinita è partita dalla richiesta di 40 milioni del Club Brugge e si è conclusa a 32 milioni di euro + 3 di bonus.

Il belga è nei radar del Milan da ben 3 anni. Quella tratta della città di Bruges, gli osservatori rossoneri probabilmente la conoscono a memoria. Dal 2019, infatti, hanno preso una quarantina di aerei per andare a visionare il belga in campo che, partita dopo partita, ha convinto sempre di più la dirigenza milanista.

Charles De Ketelaere

A distanza di 3 anni, possiamo finalmente dire che Charles De Ketelaere è ad un passo dal vestire la maglia del Milan.

Il belga è atterrato stanotte verso le 00:25 all’aeroporto di Milano Linate Prime e poco meno di un’oretta dopo ha raggiunto l’hotel Melià dove ha alloggiato stanotte. Previste per le 9 le visite mediche, dopodiché il giovane si sposterà in un luogo di ristoro per mangiare, per poi presentarsi alle ore 16 a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà a rossoneri fino al 2027.

Il fantasista belga sarà a disposizione di Stefano Pioli sin dalla giornata di domani e dovrebbe fare il suo debutto nella gara di questo sabato (6 agosto) contro il Vicenza.

Vittorio Assenza