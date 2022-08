Maldini al lavoro per la cessione di Ballo-Touré: il sostituto viene dal PSG

Manovre di mercato che continuano in casa Milan e che non cessano di creare non pochi grattacapi a Maldini e Massara. Serve un altro elemento in difesa che sappia dare man forte a Tomori, visti i tanti punti interrogativi, soprattutto sul piano fisico, del danese, a maggior ragione dopo la partenza di Alessio Romagnoli, la cui assenza si farà sentire non solo tatticamente e tecnicamente, ma anche per l’apporto che il neo laziale sapeva dare nello spogliatoio avendo indossato per lungo tempo la fascia di capitano.

Diallo Calciomercato Milan

Dopo aver visto sfumare il profilo principale per la difesa valutato dal duo dirigenziale rossonero, ovverosia Botman, accasatosi in Premier League con il Newcastle, le mire dell’ex capitano milanista si sono rivolte principalmente su Bailly del Manchester United, Tanganga del Tottenham e Diallo del Paris Saint Germain. Proprio quest’ultimo sembra aver sorpassato gli altri due nelle preferenze di Maldini. Infatti, come riporta Sport Mediaset, per arrivare al centrale ormai in uscita dai parigini si dovrà cedere in primis Ballo Touré, il quale sembra aver mercato in Ligue 1.

VINCENZO BONIELLO