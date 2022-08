Caso Mancini, interviene anche l’Assoagenti dopo le richieste del padre!

Tommaso Mancini, giovanissimo attaccante del Vicenza (classe 2004), è stato ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan. La dirigenza rossonera aveva scommesso sul centravanti, ma alla fine pare che a spuntarla sarà la Juve: i bianconeri, nonostante abbiano offerto al Vicenza qualcosa in meno rispetto al Milan, sembra siano riusciti a strappare il sì definitivo di Mancini. Il motivo sembra risiedere nelle commissioni assicurate alla famiglia del calciatore, in particolare al papà, che secondo Repubblica ammontano a circa 2 milioni di euro. Una cifra sproporzionata al valore totale dell’operazione, smentita poi dalle parti interessate.

L’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società (Assoagenti) è intervenuta sulla questione diramando un comunicato:

“AIACS-Assoagenti, in riferimento alle recenti notizie riportate da media riguardo commissioni asseritamente richieste dai genitori di calciatori, invita la FIGC ed il CONI affinché adottino un rapido intervento al fine di fornire un chiarimento nel merito di quello che, come riportato, costituisce un illecito non solo regolamentare», si legge in una nota. L’AIACS-Assoagenti sottolinea come il regolamento agenti sportivi, ad oggi, non preveda la possibilità per un parente del calciatore di svolgere l’attività di agente e di richiedere ovvero accettare eventuali commissioni, se non in possesso di requisiti di legge. Le circostanze raccontate dai media assumono un profilo perseguibile dalle autorità competenti, cui l’AIACS-Assoagenti si riserva di rivolgersi a tutela dei propri iscritti e dell’intera categoria”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI