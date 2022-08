Marelli non ha dubbi sull’episodio Tomori-Sansone: le parole!

Il Milan vince e convince contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie alle reti di Leao e Olivier Giroud. Partita controllata tranquillamente dai ragazzi di Stefano Pioli che hanno rischiato poco.

Milan, Bologna

Un solo episodio, nel corso del secondo tempo, ai danni del Bologna ha suscitato qualche polemica. Parliamo del contatto tra Sansone e Tomori in area di rigore rossonera. A dare spiegazioni sull’accaduto è stato Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn.

Di seguito la spiegazione:

“Episodio abbastanza particolare, Sansone è entrato in aria di rigore e ha scaricato il pallone verso i compagni. Dopo di che c’è stato un scontro tra lo stesso Sansone e Tomori che è entrato decisamente in ritardo. Tomori non riesce a fermarsi e arriva direttamente su Sansone, mentre il pallone è ancora in gioco. Questo non è un episodio da Var perché l’intensità del contatto lo valuta l’arbitro ma se fosse stato fischiato calcio di rigore allo stesso modo il Var non poteva intervenire“