Milan, novità sul futuro di Bakayoko: succederà in settimana!

Il mercato del Milan pare non essere ancora terminato. Gli obiettivi sono chiari da giorni, forse ormai settimane: un difensore centrale che possa dare una mano e un centrocampista difensivo sempre pronto ad agire.

Si guarda, però, anche chi è già in casa: il rinnovo di Tomori e le trattative che proseguono per Bennacer e Leão vanno in questo senso. Si pensa anche a liberarsi degli esuberi e il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Tiémoué Bakayoko.

Mercato Milan Bakayoko

Il centrocampista francese non ha trovato spazio nella scorsa stagione, come dimostrano i soli 600′ raccolti in tutto tenendo in considerazione ogni competizione. Per questo, su di lui si stanno muovendo alcuni club.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in questa settimana ci saranno dei contatti tra il Milan e il Nottingham Forest per definire la cessione del mediano. Di mezzo c’è anche il Chelsea, che possiede ancora il cartellino del giocatore, ma che non dovrebbe opporre resistenza alla trattativa.

In questo modo, i rossoneri si libererebbero di un ingaggio importante, che potrebbe essere reinvestito per acquistare un altro centrocampista più congeniale alle meccaniche di Stefano Pioli.

Leonardo Costigliola