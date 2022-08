Sei qui: Home » News » Mercato Milan, cessione in vista: andrà in Serie B

Dopo la lunga telenovela che ha portato, dopo diverse settimane di trattative tra Milan e Club Brugge, all’acquisto di Charles De Ketelaere, ora per i rossoneri è arrivato il momento di operare qualche cessione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Diavolo sarebbe in procinto di cedere in prestito un giovane centrocampista.

Brescianini, Cosenza, prestito

Si tratta di Marco Brescianini. Il mediano rossonero, classe 2000, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani. L’esperienza in Brianza, però, non è andata come sperato. Il centrocampista, infatti, ha disputato solo 6 partite con la maglia biancorossa tra Serie B e Coppa Italia, per un totale di 342 minuti, senza mettere a referto nessuna rete e nessun assist.

La dirigenza del Diavolo avrebbe, per questo motivo, trovato l’accordo per mandarlo nuovamente in prestito in Serie B, ma questa volta al Cosenza, con la speranza di ritrovarsi un giocatore pronto da schierare in prima squadra in vista delle prossime stagioni.