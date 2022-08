Calciomercato Milan, la risposta del Midtjylland all’offerta per Onyedika!

Il Milan, in attesa della grande sfida contro l’Atalanta in programma per questa sera, continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo principale dei rossoneri sembra quello di rinforzare il centrocampo, con un innesto che sostituisca Bakayoko (al momento, però, ancora facente parte della rosa a disposizione di Pioli). In pole position sembra esserci Raphael Onyedika: il centrocampista del Midtjylland sembra il profilo adatto per età, caratteristiche tecnico-tattiche e costo dell’operazione. La stagione passata, che è stata quella della consacrazione per il nigeriano, ha fatto sì che Maldini e soci puntassero gli occhi su di lui.

Midtjylland Milan Onyedika

Le conferme di un Milan interessato ad Onyedika sono arrivate da più fronti nelle ultime settimane. Fino ad ora tutte le offerte dei rossoneri sono state rispedite al mittente, anche l’ultima: a confermarlo Gianluca Di Marzio, che in diretta su Sky Sport ha fatto capire che il Midtjylland ha rifiutato la proposta perché c’è ancora distanza. Il Milan, in caso si concretizzasse l’uscita di Bakayoko, valuterebbe anche i profili di Onana (dal Bordeaux) e Vranckx (dal Wolfsburg).

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI