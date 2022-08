Milan, Adli ha scelto: la decisone sulla nazionale francese

Yacine Adli ha scelto di giocare con l’Algeria. A riferirlo sono i siti locali, secondo cui il centrocampista del Milan, che ricordiamo ha il doppio passaporto francese e algerino, avrebbe ormai deciso definitivamente.

Decisivo per la scelta il pressing del c.t. Djamel Belmadi che ha convinto il centrocampista a vestire la maglia dei Fennec, le Volpi del deserto, rinunciando quindi quella dei Bleus.

Bennacer Adli Algeria

Secondo quanto affermato da “Fennec Football” Adli si sarebbe già recato al consolato algerino a Milano per iniziare a richiedere il passaporto e avrebbe già inviato alla Fifa la documentazione richiesta.

Belmadi avrebbe promesso al classe 2000 la convocazione per i prossimi impegni dell’Algeria, che incontrerà il Niger il 20 e 28 marzo 2023 gare valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Il Milan dovrà quindi già metabolizzare l’assenza di due compagni di reparto per un mese durante la stagione 2023-24. In Nazionale algerina infatti Adli troverà Ismail Bennacer, compagno di squadra e di centrocampo. Decisione quindi presa per Adli: niente nazionale francese.