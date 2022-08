Milan, Adli pronto all’esordio in nazionale: c’è la data!

Yacine Adli, neo acquisto del Milan ha scelto di rappresentare la nazionale algerina. Il centrocampista cresciuto a Villejuif, sobborgo parigino nella regione dell’Île-de-France, ha fatto questa scelta forte delle sue origini: l’ex Bordeaux infatti fa parte di una famiglia algerina. Adli nonostante abbia giocato per tutta la trafila delle giovanili francesi dall’U-16 all’ U-20 ha infatti scelto di sposare la nazionale nordafricana, campione d’Africa nell’inverno 2019. Adli dopo esser cresciuto con le giovanili del Paris Saint Germain, è esploso con la maglia del Bordeaux, prima di passare proprio in questa sessione di mercato al Milan.

Adli Milan nazionale algerina

Secondo quanto racconta La Gazette du Fennec, il numero 7 rossonero verrà convocato per la prima volta dal ct Djamel Belmadi per la pausa delle nazionali di settembre. Assieme a lui un altro nuovo giocatore algerino, che come Adli ha giocato in tutte le giovanili francesi: Houssem Aouar. Per Adli appena ventiduenne sarà la primissima esperienza con una nazionale maggiore. Ennesima dimostrazione che il Milan ha scelto uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama europeo.