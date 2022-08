Hateboer-Leao, Cesari duro con Maresca: la moviola

Siamo solo alla seconda giornata di campionato e si accendono già le polemiche sulle direzioni arbitrali. Questa volta, la partita in questione è Atalanta-Milan, match giocatosi ieri sera alle 20:45, a Bergamo. Nel corso della ripresa, Hateboer entra male su Leao, commettendo fallo – solo giallo per il difensore della Dea. Durante la trasmissione Pressing, in onda su Mediaset, l’ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha dunque commentato il duro intervento di Hateboer sul portoghese. Queste le sue parole:

“Guardate il direttore di gara, probabilmente vede qualche cosa ma non vede tutto perché il corpo di Hateboer limita la sua visuale e immediatamente estrae il cartellino giallo. Per me è rosso. Se Leao non riesce a far scivolare la punta sul terreno di gioco questo è un intervento cattivissimo che mette a rischio l’incolumità del giocatore. Il Var deve intervenire”.

Milan Atalanta Hateboer

La direzione di Maresca è stata reputata da molti insufficiente e sui social, inutile dirlo, non sono mancate le critiche da parte dei tifosi.

Thomas Raiteri